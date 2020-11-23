Covid-19 Україна

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Оксфордська вакцина проти COVID-19 показала середню ефективність в 70%

Вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.

Понеділок, 23 листопада 2020, 12:10

вакцина

Про це повідомляється в релізі компанії AstraZeneca.

Результат порівнюється з вакцинами Pfizer і Moderna, ефективність яких нещодавно була показана на 95% і 94,5% відповідно.

Вакцина показала середню ефективність 70% за підсумками проміжних випробувань в Великобританії і в Бразилії.

Тим не менш випробування двох режимів дозування вакцини показали різні результати: у першому випадку людині вводили половину дози і приблизно через місяць – цілу. Такий режим дозування показав ефективність вакцини на 90%.

Інше дозування (з концентрацією 8,895) показало ефективність в 62%. В цьому випадку людям ввели дві повні дози з проміжком приблизно один місяць.

В цілому 2 741 осіб пройшли курс, ефективність якого склала 90%, а 8 895 отримали дві повні дози.

“Важливо відзначити, що вакцину можна легко вводити в існуючі системи охорони здоров’я, зберігати при “температурі холодильника” (2-8 ° C) і поширювати з використанням існуючої логістики”, – повідомили в Оксфорді.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порадів в Twitter успіхам в розробці вакцини і висловив надію на подальший прогрес.

“Неймовірні новини: оксфордська вакцина показала себе дуже ефективною на випробуваннях. Попереду ще перевірки безпеки, але це фантастичні результати. Так тримати, наші блискучі вчені з Оксфорда і AstraZeneca, і всі волонтери на випробуваннях”, – написав він.

Також дані ще повинен перевірити незалежний регулюючий орган – MHRA (Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення).

Великобританія попередньо замовила 100 мільйонів доз, з яких очікується, що до кінця року буде випущено чотири мільйони, якщо вакцина буде схвалена регулюючим органом.

  • Раніше повідомлялося, що Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
  • Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
  • Також американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.
  • Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
  • Чотири вакцини проти COVID-19 нині проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.
Теги: оксфордская вакцина, вакцина, Коронавірус

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