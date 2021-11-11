Про це повідомляє телеканал Sky News.

Університет з 11 листопада розпочав випробування 1-ї фази на добровольцях. Набір добровольців все ще продовжується.

Відомо, що є чотири види вірусу Ебола, що викликає захворювання у людей.

Нова вакцина призначена для боротьби зі штамами Заїра та Судану, з яких Заїр є смертельною формою, що призводить до загибелі у 70–90% випадків, якщо не лікувати.

Заїр також відповідальний за більшість спалахів, серед яких спалах у Західній Африці у 2014–2016 роках та спалах у 2018 році у східній частині Демократичної Республіки Конго. Тоді було інфіковано понад 32 000 осіб, з яких понад 13 600 померли.

Існують і інші вакцини проти Еболи, засновані на штамах Заїра, але дослідники з Оксфорда сподіваються, що у нової вакцини буде ширше охоплення.

В рамках нових клінічних випробувань в Оксфордському університеті 26 осіб віком від 18 до 55 років отримають одну дозу вакцини проти Еболи ChAdOx1 biEBOV.

За їхнім станом здоров’я стежитимуть протягом шести місяців, а результати досліджень очікуються у другому кварталі 2022 року.

Вакцина ґрунтується на ослабленій версії вірусу застуди, яка була генетично модифікована, тому вона не може реплікуватися у людей.

Хвороба зазвичай вбиває близько половини інфікованих, хоча методи лікування, розроблені після рекордного спалаху 2014-2016 років в Західній Африці, значно знизили рівень смертності при ранньому виявленні.