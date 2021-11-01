Оксфордський словник, один з найвідоміших академічних словників англійської мови, обрав "vax" словом 2021 року.

Про це повідомляється на сайті словника.

“Vax – наше слово 2021 року. Коли наші лексикографи почали копатися в даних нашого корпусу англійської мови, швидко стало очевидно, що термін vax – особливо вражає”, — йдеться в повідомленні.

До вересня поточного року це слово на позначення вакцини або щеплення почали вживати у 72 рази частіше, ніж торік.

“Воно породило безліч похідних, які ми зараз спостерігаємо у широкому діапазоні неформальних контекстів, від vax sites та vax cards до getting vaxxed і бути fully vaxxed. Немає слова, що краще відбиває атмосферу минулого року, ніж vax”, — зазначили на сайті.

Крім цього, це слово мало вплив і на інші мови та стало широко вживаним в деяких з них.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, слово “vax” з’явилося в англійській мові в 1799 році — після винаходу вакцини проти віспи. Її створив лікар Едвард Дженнер під час експериментів із вірусом коров’ячої віспи. Тож “vax” походить під латинського слова “vacca” (“корова”).