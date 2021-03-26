Оксфордський університет вивчає можливість розробки вакцини Oxford- AstraZeneca проти COVID-19 у вигляді назального спрею. У випробуваннях беруть участь 30 респондентів.

Про це повідомили в пресрелізі університету.

Представники університету мають оцінити імунну відповідь вакцини, отриманої в такий спосіб, а також її безпеку і ймовірні побічні ефекти.

На ранній стадії у випробуванні братимуть участь респонденти віком від 18 до 40 років. Всі вони мешкають неподалік від Оксфорду. Протягом чотирьох місяців за ними спостерігатимуть медики.

“Деякі імунологи вважають, що доставка вакцини до місця зараження може забезпечити посилений захист, особливо від передачі інфекції, і легку форму захворювання … Ми сподіваємося, що це невелике дослідження стане основою для майбутніх більших досліджень, які необхідні для перевірки того, чи дійсно введення вакцини таким чином захищає від коронавірусної інфекції”, – сказала доктор Сенді Дуглас, головна дослідниця.

Вона передбачає, що назальний спрей може підвищити засвоєння вакцини, тож деякі люди можуть віддати перевагу такому методу ін’єкції. До того ж вакцина в формі назального спрею полегшить процес вакцинації в школах, адже діти часто бояться шприців.

У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.