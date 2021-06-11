Про це сповістили в пресцентрі Офісу.
“Під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова”, — йдеться в повідомленні.
Дії колишніх посадовців кваліфіковані за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України. Матеріали відкрили для ознайомлення стороною захисту, після цього справу буде передано до суду.
Фігурантами справи є:
- ексдепутат ВР АР Крим, надалі голова “ради міністрів республіки Крим” Сергій Аксьонов;
- ексдепутат ВР АР Крим, надалі перший заступник голови “ради міністрів республіки Крим” Рустам Темиргалієв;
- ексголова ВР АР Крим, надалі голова “державної ради республіки Крим” Володимир Константинов;
- колишня прокурорка ГПУ, надалі прокурорка так званої республіки Крим Наталія Поклонська;
- Севастопольський міський голова Юрій Дойников;
- ексначальник відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, надалі “міністр внутрішніх справ” Сергій Абісов;
- начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, надалі начальник “прикордонної служби”;
- ексначальник управління СБУ в Севастополі, надалі начальник “ФСБ по Республіці Крим” Петро Зима.
Нагадаємо, 19 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють у РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. Серед них були деякі фігуранти справи.