Про це сповістили в пресцентрі Офісу.

“Під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова”, — йдеться в повідомленні.

Дії колишніх посадовців кваліфіковані за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України. Матеріали відкрили для ознайомлення стороною захисту, після цього справу буде передано до суду.

Фігурантами справи є:

ексдепутат ВР АР Крим, надалі голова “ради міністрів республіки Крим” Сергій Аксьонов ;

; ексдепутат ВР АР Крим, надалі перший заступник голови “ради міністрів республіки Крим” Рустам Темиргалієв ;

; ексголова ВР АР Крим, надалі голова “державної ради республіки Крим” Володимир Константинов;

колишня прокурорка ГПУ, надалі прокурорка так званої республіки Крим Наталія Поклонська ;

; Севастопольський міський голова Юрій Дойников ;

; ексначальник відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, надалі “міністр внутрішніх справ” Сергій Абісов ;

; начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, надалі начальник “прикордонної служби”;

ексначальник управління СБУ в Севастополі, надалі начальник “ФСБ по Республіці Крим” Петро Зима.

Нагадаємо, 19 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють у РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. Серед них були деякі фігуранти справи.