Українські розвідники опублікували аудіоперехоплення розмови росіянина, де він розповідає, що на Луганському напрямку військо РФ за ніч вбило не менше 400 цивільних.

Джерело: ГУР у Telegram.

“Просто нам наказали, хлопці, заберіть Кремінну, просто ми її всю, бабусю, викосили”, — сказав військовий РФ.

За його словами, росіяни зайшли в населений пункт та почали розстрілювати всіх. Протягом ночі вони вбили щонайменше 400 осіб.

Окупант також додав, що російські кулеметники вбивали дітей, жінок та чоловіків.

“Ми заходили в будинки й просто розстрілювали”, — додав він.

Говорячи зі своєю співрозмовницею росіянин зазначив, що навіть попри те, що він може загинути, він знатиме, що “забрав із собою людей”.