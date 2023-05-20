Джерело: ГУР у Telegram.
“Просто нам наказали, хлопці, заберіть Кремінну, просто ми її всю, бабусю, викосили”, — сказав військовий РФ.
За його словами, росіяни зайшли в населений пункт та почали розстрілювати всіх. Протягом ночі вони вбили щонайменше 400 осіб.
Окупант також додав, що російські кулеметники вбивали дітей, жінок та чоловіків.
“Ми заходили в будинки й просто розстрілювали”, — додав він.
Говорячи зі своєю співрозмовницею росіянин зазначив, що навіть попри те, що він може загинути, він знатиме, що “забрав із собою людей”.
- Головне управління розвідки оприлюднило аудіоперехоплення, у якому військовослужбовець РФ розповідає про самопідрив одного з солдатів свого підрозділу та скаржиться на алкоголізм у підрозділі.
- Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта, у якій він розповів про вбивство українських військовополонених.