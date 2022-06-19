Про це повідомило Міноборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.

Між двома сторонами тривають потужні артилерійські обстріли на напрямках півночі, сході та півдні від Сєвєродонецької “кишені”. На Донбасі бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії.

“Українські сили, ймовірно, зазнали дезертирства останніми тижнями, однак моральний дух Росії, ймовірно, залишається особливо нестабільним”, — йдеться у повідомленні.

Серед росіян продовжують траплятися випадки відмови цілими підрозділами від наказів. Між офіцерами та військами відбуваються збройні протистояння.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/79ub72nmeH 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1Wi6bfCmmh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 19, 2022

Російська влада намагається чинити юридичний тиск у подібних випадках. Серед причин низького морального духу Росії включають погане керівництво й обмежені можливості для ротації підрозділів. Крім того, на стан солдатів впливають дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці.

Серед всіх рангів окупантів залишаються збентежені настрої щодо цілей війни. Через значні проблеми ворог обмежений у досягненні оперативних цілей.