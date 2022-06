Про це повідомило Міноборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.

Між двома сторонами тривають потужні артилерійські обстріли на напрямках півночі, сході та півдні від Сєвєродонецької “кишені”. На Донбасі бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії.

Серед росіян продовжують траплятися випадки відмови цілими підрозділами від наказів. Між офіцерами та військами відбуваються збройні протистояння.

