Про це повідомило Міноборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.
Між двома сторонами тривають потужні артилерійські обстріли на напрямках півночі, сході та півдні від Сєвєродонецької “кишені”. На Донбасі бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії.
“Українські сили, ймовірно, зазнали дезертирства останніми тижнями, однак моральний дух Росії, ймовірно, залишається особливо нестабільним”, — йдеться у повідомленні.
Серед росіян продовжують траплятися випадки відмови цілими підрозділами від наказів. Між офіцерами та військами відбуваються збройні протистояння.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/79ub72nmeH
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1Wi6bfCmmh
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 19, 2022
Російська влада намагається чинити юридичний тиск у подібних випадках. Серед причин низького морального духу Росії включають погане керівництво й обмежені можливості для ротації підрозділів. Крім того, на стан солдатів впливають дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці.
Серед всіх рангів окупантів залишаються збентежені настрої щодо цілей війни. Через значні проблеми ворог обмежений у досягненні оперативних цілей.
- Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що не вважає Росію слабким супротивником – ворог направив проти України усі свої чималі ресурси.
- Протягом 18 червня українські захисники ліквідували 250 одиниць живої сили армії РФ. Також росіяни зазнали значних збитків у технічній силі. Загалом ліквідовано 33 600 росіян.
- У Новомосковському районі Дніпропетровської області внаслідок влучання російської ракети вибухнув резервуар з паливом. Також у Київській області силами протиповітряної оборони було збито ворожий об’єкт – який саме, поки що невідомо.