Протягом минулої доби, 16 березня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів був травмований український воїн.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного (що на Приазов’ї).

“Внаслідок обстрілу бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний”, – зазначили в штабі.

Крім того, із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поблизу населеного пункту Південне збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

“На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь”, – уточнили в штабі.

Наголошується, що “чимало обстрілів позицій Збройних Сил України носять прицільний характер”.

“На фоні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, що триває у ці дні, основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей залишається ураження особового складу та провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК (Спільного центру з контролю та координації, – ред.) через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші, а під час тривалого обстрілу в районі населеного пункту Водяне режим “Тиша” вводився тричі”, – розповіли в штабі.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала місію ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.

6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.