Вночі 4 травня бойовики обстріляли лікарню міста Красногорівка Донецької області, де перебувають хворі на коронавірус.

Про це повідомили у Мар’їнській міській військово-цивільній адміністрації.

”Вчора вночі місто Красногорівка піддалося обстрілу, внаслідок якого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому наразі проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Зазначається, що після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає.

”Повні обставини події встановлюються. Наразі працівниками відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація вживає необхідних заходів для того, щоб якомога скоріше ліквідувати наслідки обстрілу”, – додали в адміністрації.

ОНОВЛЕНО о 12:00

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні в Красногорівці. Зокрема, поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом теракту.