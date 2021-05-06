Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, внаслідок чого загинув один військовий.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, окупанти з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснили серію обстрілів неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Врятувати життя воїну не вдалося.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.