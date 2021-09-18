Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.
Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру. В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Водночас, біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. А в напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу “Орлан-10“ із перетином лінії розмежування.
Зазначається, що внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації також було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
- В українській стороні Спільного центру з контролю та координації припинення вогню (СЦКК) заявили, що з початку року кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі зростає в геометричній прогресії.