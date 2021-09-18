Протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого поранення дістали двоє українських захисників.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру. В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас, біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. А в напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу “Орлан-10“ із перетином лінії розмежування.

Зазначається, що внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації також було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.