26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

“26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни відразу ж відповіли загарбникам, тож відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу населеного пункту Кримське агресор тричі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також, російські збройні формування обстрілювали з мінометів калібру 82 мм оборонців Катеринівки, Новоолександрівки і Новозванівки. Проявляли вогневу активність окупанти і на околицях Хутору Вільний, тут агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А неподалік Шумів було зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, біля населеного пункту Славне противник застосував міномети калібру 82 мм та ручні протитанкові гранатомети.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримали поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, 26 червня було знищено одного та поранено двох окупантів.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, у передмісті Авдіївки ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активізувався противник і неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

На всі провокації загарбників, наші підрозділи надавали оперативну та жорстку відповідь з наявного штатного озброєння. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.