Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
Так, неподалік від населеного пункту Старогнатівка збройні формування Росії відкривали вогонь в бік українських позицій із великокаліберного кулемета і снайперської зброї.
“Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів”, – відзначили в штабі.
Про факт порушення режиму припинення вогню були повідомлені представники ОБСЄ.
З початку поточної доби, 21 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, – наголосили в штабі.
- 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу в районі населеного пункту Піски загинув військовий ЗСУ.