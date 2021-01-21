За минулу добу, 20 січня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік від населеного пункту Старогнатівка збройні формування Росії відкривали вогонь в бік українських позицій із великокаліберного кулемета і снайперської зброї.

“Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів”, – відзначили в штабі.

Про факт порушення режиму припинення вогню були повідомлені представники ОБСЄ.

З початку поточної доби, 21 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, – наголосили в штабі.