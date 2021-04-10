За минулу добу, 9 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, внаслідок чого поранення отримав український військовий.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 10 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.