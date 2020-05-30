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Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів поранення дістав один український захисник.

Субота, 30 травня 2020, 07:59

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти обстріляли українські позиції неподалік Богданівки, Невельського, Березового, Новотроїцького, Лебединського, Старогнатівки та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник випустив вогонь неподалік Луганського, Гладосового, Новгородського та Кримського.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, 29 травня наші воїни поранили одного окупанта.

Окрім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік населеного пункту Авдіївка вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

  • Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі привели в повну бойову готовність свої війська.
Теги: окупанты, ООС, Донбас, РФ

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