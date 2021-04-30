Протягом минулої доби, 29 квітня, на Донбасі було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, внаслідок чого поранення отримав один український захисник.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. В районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Водночас поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Крім того, біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 30 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема, 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Впродовж 23 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.