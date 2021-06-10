Окупанти на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення дістав український захисник.

Про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання ”Схід”.

”Сьогодні, 10 червня, неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої кулі один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – середньої тяжкості.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.