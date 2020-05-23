За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Водночас, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по оборонцях Новолуганського та Луганського збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

При цьому, за даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.