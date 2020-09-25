Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“На фоні проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ “Кавказ-2020″ командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної та бойової підготовки. Зокрема, впродовж цього тижня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин”, – сказав Шаравара.
Крім того, на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил ЗС України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження.
- 21 вересня Росія розпочала стратегічні командно-штабні навчання “Кавказ-2020”, які пройдуть біля українських кордонів.