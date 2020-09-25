Одночасно з військовими навчаннями Збройних сил Російської Федерації "Кавказ-2020" позапланові оперативні та бойові навчання проводять також бойовики на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“На фоні проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ “Кавказ-2020″ командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної та бойової підготовки. Зокрема, впродовж цього тижня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин”, – сказав Шаравара.

Крім того, на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил ЗС України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження.