Протягом минулої доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.

Про це повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.

Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки – зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.

У передмісті населеного пункту Мар’їнка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Зазначається, що внаслідок цього, один український воїн отримав вогнепальне поранення.

Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму “Тиша”. Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Від початку поточної доби, 6 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

Останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, 3 березня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Одного українського військового поранено.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.