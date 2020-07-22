Збройні формування Російської Федерації застосували безпілотний літальний апарат проти оборонців населеного пункту Богданівка, в результаті чого двоє українських захисників отримали осколкові поранення.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 22 липня, збройні формування РФ вкотре нехтуючи режимом припинення вогню обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проти оборонців населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. В результаті чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

“Воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу. Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – додали в ООС.

Раніше в штабі ООС повідомили, що в медустанові помер один з українських військовослужбовців, які отримали поранення під час обстрілу позицій в районі Павлополя незаконними збройними формуваннями РФ.