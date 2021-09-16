Про це повідомляє Щастинська міська територіальна громада.

Обстріл вівся із мінометів калібром 120 мм та 82 мм.

В результаті очільник військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Олександр Дунець отримав осколкове поранення ноги та черепно-мозкову травму. Наразі його стан задовільний.

У штабі ООС повідомили, що бойовики обстрілювали населений пункт з позицій Весела Гора – ведення вогню корегували з безпілотника.

Розривом снарядів пошкодило будинок, що на вул. Енергетиків та цивільні автомобілі.

Окрім цього росіяни обстріляли місце дислокації відділу прикордонної служби “Щастя” 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Фото: ДПСУ

“Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів. Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння та свідчить про небажання ЗС РФ дотримуватися режиму припинення вогню, посилюючи напруження та наражає місцеве населення на небезпеку”, – зазначили в штабі ООС.

Також о 06:30 ранку російські гібридні сили обстріляли селище Тарамчук, Маріїнського району Донецької області. Постраждали будівлі мирних жителів, трансформаторна підстанція, опори та лінії електропередач.

“Попереднього разу раз селище обстрілювали з артилерії 13 липня 2021 року, до цього населений пункт не потрапляв під обстріли з важкого озброєння з 2016-го року. Для виїзду ремонтних бригад і відновлення електроенергії в селищі необхідні двосторонні письмові гарантії припинення вогню. Отримання таких гарантій з боку непідконтрольної уряду території минулого разу затягнулося більше, ніж на місяць, весь цей час селище залишалося знеструмленим. Інформація про точну кількість пошкоджених будинків уточнюється у зв’язку з безперервним обстрілом населеного пункту”, – написав у Facebook Євген Каплін, керівник гуманітарної місії “Проліска”.

Фото: Євген Каплін