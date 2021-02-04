Унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Окупанти здійснили обстріл українських позицій біля Південного із 82-мм мінометів та стрілецької зброї.

“Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку”, – сказано в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.