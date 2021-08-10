Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до глави Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), і запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика мілітаризації дітей”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав’язування визначених принципів віросповідання.

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області наразі функціонує 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму.

Денісова наголосила, що дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені у статті 8 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки та не допускається протизаконне втручання, а також у статті 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості.

“Задля захисту прав дітей, звернулася до Голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти додержанню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території, та запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт”, – резюмувала вона.