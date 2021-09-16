Напередодні виборів до Держдуми РФ у поштові ящики кримчан розклали конверти від "Єдиної Росії". На конвертах написали слоган "За кого голосувати".

Про це повідомляє видання “Крим.Реалії”.

В конверти вклали агітаційні матеріали: промову лідера севастопольського осередку “Єдиної Росії”, окупаційного губернатора Михайла Развожаєва, кандидатки в депутати Тетяни Лобач та звернення місцевих депутатів.

У зверненнях вони розповіли, який вибір буде правильним.

Конверти з’явилися в поштових скриньках жителів у всіх мікрорайонах міста, а також на дачних ділянках – там конверти вставляли у хвіртки та паркани.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує масштабні порушення в день виборів до Думи і заявив, що Україна фіксуватиме ці порушення.

“Згідно з міжнародним правом єдиний статус, яким володіє РФ в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, – це держава-окупант, і те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв’язку з цим ми реагуватимемо за вже відпрацьованою схемою – ми фіксуватимемо ці порушення, звертатимемося до партнерів”, – говорить він.

А ще Дмитро Кулеба додав, що скасувати незаконні вибори на окупованих територіях поки не можливо.

Нагадаємо, що 8 вересня Верховна Рада України проголосувала за звернення до міжнародної спільноти про невизнання голосування в окупованому Криму. Вибори призначені на 19 вересня.