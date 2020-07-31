З початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили "режим тиші" на Донбасі, який був введений з 27 липня.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю”, – зазначається в повідомленні.

У штабі уточнили, що вогневі провокації ворога були неприцільними, “тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали”.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил немає.

У штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил “залишається повністю контрольованою”.

“Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що Збройні сили та інші складові сил оборони – це надійний щит, який захищає кожного з нас. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням”, – наголошується в повідомленні.

Крім військовослужбовців, у районі проведення операції виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, підрозділи ДСНС знайшли 93 невідомі вибухові пристрої під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу.

Загалом тільки за добу було проведено розмінування площі в понад 7 гектарів.

Рятувальники Об’єднаних сил також ремонтують пошкоджені в результаті артилерійських обстрілів минулих років будинки.