Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
“На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю”, – зазначається в повідомленні.
У штабі уточнили, що вогневі провокації ворога були неприцільними, “тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали”.
Втрат внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил немає.
У штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил “залишається повністю контрольованою”.
“Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що Збройні сили та інші складові сил оборони – це надійний щит, який захищає кожного з нас. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням”, – наголошується в повідомленні.
Крім військовослужбовців, у районі проведення операції виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, підрозділи ДСНС знайшли 93 невідомі вибухові пристрої під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу.
Загалом тільки за добу було проведено розмінування площі в понад 7 гектарів.
Рятувальники Об’єднаних сил також ремонтують пошкоджені в результаті артилерійських обстрілів минулих років будинки.
- Раніше повідомлялося, що на Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій почалося з 00:01 понеділка, 27 липня. Воно було порушене противником вже через 20 хвилин після початку припинення вогню.
- Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) зафіксувала 111 порушень “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” у перший день перемир’я.