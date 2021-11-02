Окупанти на Донбасі посилюють угруповання артилерії на окремих напрямках поблизу лінії зіткнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Зазначається, що командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп. Протитанкові ракетні комплекси та снайперські пари у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження, руйнування фортифікаційного обладнання та провокування вогню у відповідь.

Водночас окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення снайперського вогню.

Крім того, на окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. Висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви.

Напередодні американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Авторитетне американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за Україною на тлі повідомлень про чергове стягування російських військ до кордону.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

“Весняне” стягнення російських військ

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.