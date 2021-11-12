Підконтрольний Росії суд окупантів у Криму незаконно арештував на 12 діб та оштрафував адвоката українських політв'язнів Едема Семедляєва.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Підконтрольний Росії “Центральний районний суд Сімферополя” незаконно призначив адміністративне покарання у вигляді арешту на 12 діб та штрафу у розмірі 4 тисяч російських рублів адвокату українських політв’язнів Едему Семедляєву”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 25 жовтня Семедляєв прийшов до відділення російської поліції надати юридичну допомогу активістам, яких затримали під будівлею підконтрольного РФ “Кримського гарнізонного воєнного суду” за підтримку фігурантів “красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір”. Стосовно нього був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 19.3 КоАП РФ (непокора поліції).

Наразі Семедляєва поміщено для відбування покарання до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя.

“Вважаю рішення так званого “суду” прикладом тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій кримських татар”, – наголосила Денісова.

Вона додала, що Едем Семедляєв є захисником українських політв’язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова та Ферата Сайфуллаєва.

Всі вони на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки, що є порушенням права на захист, яке гарантоване статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності.

“Закликаю світову спільноту відреагувати на чергове порушення прав і свобод в тимчасово окупованому Криму з боку окупаційної влади”, – додала омбудсмен.