Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено одного українського захисника.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Так, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов’ї. Проти українських воїнів противник застосував артилерійські системи 122-го калібру у поєднанні зі 120-ти та 82-х міліметровими мінометами.

Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

В передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж, вів і снайперський вогонь.

Зазначається, що внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відповідали з гранатометів різних систем.

Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами.