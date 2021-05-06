Протягом минулої доби, 5 травня, російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. В результаті отримали поранення двоє українських військових.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Водяного окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 та 82-го калібрів та гранатометів різних систем.

Із мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне.

Неподалік селища Новоолександрівка ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – ще й із протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Майорськ ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

А неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники двічі застосовували у бік позицій українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У районі Новомихайлівки та Кам’янки збройні формування РФ двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

А біля Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Піски та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний”, – зазначили в штабі.

На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Росії буди повідомлені представники ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку 6 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.