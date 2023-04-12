Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Зазначається, що протягом минулої доби ворог здійснив 35 обстрілів по Херсонщині, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Водночас саме місто Херсон росіяни обстріляли 5 разів.
За словами голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон, також підприємства в селі Дніпровське та в місті Берислав.
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.
“Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 109 осіб”, — додав Прокудін.
- Протягом 11 квітня стало відомо, що внаслідок російських обстрілів Донецької області у Вугледарі загинув один цивільний житель.
- В Україні триває 413-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 180 тисяч російських армійців.