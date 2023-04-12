Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог здійснив 35 обстрілів по Херсонщині, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Водночас саме місто Херсон росіяни обстріляли 5 разів.

За словами голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон, також підприємства в селі Дніпровське та в місті Берислав.

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

“Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 109 осіб”, — додав Прокудін.