Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
Окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонської області: “Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Там росіяни поцілили в школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки
За даними голови ОВА є жертви серед цивільного населення. Військові РФ вбили 3 людей, ще 15 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Минулої доби, 12 грудня, на Донеччині внаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло троє цивільних, а ще 16 отримали поранення.
- У ніч на 13 грудня росіяни здійснили 7 обстрілів та випустили понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села в Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікопольський район.
- Військові РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Минулої доби обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.