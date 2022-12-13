Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

Окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонської області: “Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Там росіяни поцілили в школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки

За даними голови ОВА є жертви серед цивільного населення. Військові РФ вбили 3 людей, ще 15 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.