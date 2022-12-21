Про це повідомив голова ОВА Херсонської області у Telegram.
За його словами, ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Там росіяни поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.
“На жаль, маємо жертви серед цивільного населення”, — написав Янушевич, додавши, що минулої доби окупанти вбили одну людину. Крім того, ще шість осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Вчора, 20 грудня, в Херсонській ОВА заявляли, що окупанти завдавали ударів по області 42 рази. В обласному центрі ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого загинуло 2 людини.
- Протягом 20 грудня російські військові вбили двоє мирних жителів Донецької області: у Вугледарі та Торському.
- У ніч на 21 грудня війська РФ укотре обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти випустили по населених пунктах щонайменше 70 снарядів, завдавши значних руйнувань.