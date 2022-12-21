Протягом 20 грудня військові РФ 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомив голова ОВА Херсонської області у Telegram.

За його словами, ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Там росіяни поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

“На жаль, маємо жертви серед цивільного населення”, — написав Янушевич, додавши, що минулої доби окупанти вбили одну людину. Крім того, ще шість осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вчора, 20 грудня, в Херсонській ОВА заявляли, що окупанти завдавали ударів по області 42 рази. В обласному центрі ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого загинуло 2 людини.