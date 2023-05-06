Протягом 6 травня російські війська завдали 8 ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів з "Градів" та артилерії постраждали люди.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, Нікопольський район зазнав протягом дня восьми обстрілів. Внаслідок цього семеро людей постраждали.

По самому Нікополю ворог бив з “Градів” та важкої артилерії. Пʼятеро чоловіків віком від 44 до 60 років дістали поранення. Четверо з них ушпиталені, один постраждалий лікуватиметься вдома.

Загалом в місті пошкоджено 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство. Пошкоджень зазнала ще й одна будівля, що не експлуатується.

Ще три громади району, як пише Лукашук, Марганецька, Мирівська, Покровська — потрапили під вогонь з важкої артилерії. В останній внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка, вона в лікарні: “Пошкоджено будівлю ліцею, півдесятка приватних будинків, господарська споруда, електромережі”, — йдеться в повідомленні.

Надвечір 6 травня росіяни з “Градів” знову вдарили по Мирівській ТГ. Попередньо відомо, що поранено одного чоловіка 43 років. Також понівечено 2 житлові будинки, господарську споруду, авто.

Водночас інші райони Дніпропетровщини ворожих атак не зазнали.