Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Російські загарбники виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з “Росатомом”.
Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Крім того, зазначається, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління).
В Енергодар прибули так звані “кадирівці”, які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв’язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.
Зазначимо, що близько 100 працівників Запорізької АЕС під тиском погодилися працювати на окупантів. Однак, були й ті, хто зробив це добровільно. Йдеться про деяких представників керівного складу, прізвища яких вже відомі.
Протягом двох тижнів російські загарбники робили і роблять усе, щоб примусити співробітників Запорізької АЕС підписати контракти із фейковим підприємством “Экплуатирующая организация “Запорожская АЭС”, яким керує “Росатом”.
Із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько 100 підписали контракти з “Росатомом”. Втім, переважна більшість із тих, хто це зробив, “погодилися” під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.
Водночас в “Енергоатомі” зауважили, що серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема з керівного складу станції.
- Російські загарбники посилюють тиск на працівників Запорізької атомної електростанції й намагаються змусити співробітників електростанції підписати контракти з “Росатомом”.
- У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Окупанти здійснюють фізичний та моральний тиск на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією “Росатом”
- 17 жовтня російські окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку двох посадовців Запорізької АЕС. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.