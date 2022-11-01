Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські загарбники виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з “Росатомом”.

Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Крім того, зазначається, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління).

В Енергодар прибули так звані “кадирівці”, які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв’язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

Зазначимо, що близько 100 працівників Запорізької АЕС під тиском погодилися працювати на окупантів. Однак, були й ті, хто зробив це добровільно. Йдеться про деяких представників керівного складу, прізвища яких вже відомі.

Протягом двох тижнів російські загарбники робили і роблять усе, щоб примусити співробітників Запорізької АЕС підписати контракти із фейковим підприємством “Экплуатирующая организация “Запорожская АЭС”, яким керує “Росатом”.

Із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько 100 підписали контракти з “Росатомом”. Втім, переважна більшість із тих, хто це зробив, “погодилися” під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Водночас в “Енергоатомі” зауважили, що серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема з керівного складу станції.