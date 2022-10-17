Російські військові завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України в трьох областях. Внаслідок атак сотні населених пунктів знеструмлено.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

П’ять ударів дронами зафіксовано у Києві. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок.

“Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атак”, — написав прем’єр-міністр.

Нині відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів. Енергетиків вже скерували для відновлення електропостачання.

“Кожен регіон має план антикризового реагування”, — додав він.

Денис Шмигаль закликав українців згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо закликали таке робити у пікові години, а саме між 17:00 та 23:00.