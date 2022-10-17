Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
П’ять ударів дронами зафіксовано у Києві. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок.
“Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атак”, — написав прем’єр-міністр.
Нині відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів. Енергетиків вже скерували для відновлення електропостачання.
“Кожен регіон має план антикризового реагування”, — додав він.
Денис Шмигаль закликав українців згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо закликали таке робити у пікові години, а саме між 17:00 та 23:00.
- 17 жовтня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух. Загалом у місті пролунали три вибухи. В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа.
- Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.