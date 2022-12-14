Триває двісті дев’яносто четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА Shahed-136 /131 з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області, всі 13 БпЛА окупантів збито.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;

та напрямках ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено; На Сіверськом у та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БпЛА біля Кіндратівки Сумської області;

у та напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БпЛА біля Кіндратівки Сумської області; На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині;

напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині; На Лиманськом у напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині;

у напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині; На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки;

напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки; На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині;

напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині; На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області;

напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області; На Запорізькому та Херсонському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське – Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.

Підтверджено вогневе ураження 12 грудня району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК “Вагнер”.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.