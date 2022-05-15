Про це повідомив Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Приблизно ще 40% атак загарбники скерували на Гірську та Попаснянську громади. Вони знищили щонайменше 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста. Окупанти продовжують нищити будівлю технікуму, завод та виробничі цехи.
Внаслідок атак отримали поранення три жителі Врубівки. У Новодружеську було поранено жінку та зруйновано два будинки. Зазнали руйнувань три будинки в Лисичанську від авіаудару та два в Рубіжному.
“Попаснянська та Гірська громади видаляються росіянами з мапи світу: стало відомо про дев’ять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири – в Тошківці, п’ять – в Золотому, два – в Троїцькому. У Комишувасі також є влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Є руйнування в Верхньокам’янці, Оріховому, Катеринівці”, – додав Гайдай.
- Нагадаємо, розпочалася вісімдесят перша доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Морально-психологічний стан російських бійців лишається низьким – вони продовжують зазнавати важких втрат.
- Попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.