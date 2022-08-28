Російські окупаційні війська зосередили зусилля на Бахмутському напрямку. Ворог намагався прорватися на шести напрямках, але не мав успіху.

Про це повідомила Луганська ОВА в Facebook.

Окупанти намагалися прорватися із кількох міст і сіл Луганської області. Ворог проводив масований обстріл населених пунктів та укріплень українських військових на межі двох областей, зокрема Донецької.

За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, російські військові ведуть обстріли щодня. За минулу добу росіяни спробували пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях.

“Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога”, – повідомив Гайдай.

Начальник ОВА зазначив, що авіація окупантів завдавала авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів. За ніч з боку російських військ зафіксовано артилерійські обстріли 17 разів. П’ять разів вони використовували установки залпового вогню та ще чотири рази до атак долучалися танки. У результаті боїв російські військові відступили за шістьма напрямками.