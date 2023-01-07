Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
“Росіяни продовжили обстріли, незважаючи на оголошене ними “рождественское перемирие”. Це була лише інформаційна операція російських окупаційних сил з метою покращити свої позиції на фронті”, — наголосив голова ДОР.
За його словами, над Кам’янським українські сили збили безпілотник. Водночас по Покровській громаді Нікопольського району окупанти гатили зі ствольної артилерії.
Як зазначив Лукашук, наразі наслідки з‘ясовуються. Втім, в інших громадах області день пройшов спокійно.
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