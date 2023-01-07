Попри заяви про нібито "режим припинення вогню" з боку РФ, ворожі війська продовжили обстріл Дніпропетровської області протягом 7 січня.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

“Росіяни продовжили обстріли, незважаючи на оголошене ними “рождественское перемирие”. Це була лише інформаційна операція російських окупаційних сил з метою покращити свої позиції на фронті”, — наголосив голова ДОР.

За його словами, над Кам’янським українські сили збили безпілотник. Водночас по Покровській громаді Нікопольського району окупанти гатили зі ствольної артилерії.

Як зазначив Лукашук, наразі наслідки з‘ясовуються. Втім, в інших громадах області день пройшов спокійно.