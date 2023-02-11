Пізно ввечері 10 лютого російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Є влучання в об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, через атаку дронів тривога в області тривала близько 5 годин. Російські окупанти скерували їх на об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини.

Зокрема у Криворізькому районі окупанти скерували БПЛА на енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів, на який націлились росіяни, вже був уражений раніше.

“На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне – люди не постраждали”, – повідомив Лукашук.

Окрім цього, дрони були скеровані також на Нікопольський район, де внаслідок влучання одного з них виникла пожежа об’єкті енергетичної інфраструктури.

“Вогонь вже приборкали рятувальники. На щастя, минулося без жертв”, – додав очільник ДОР.

Він також зазначив, що внаслідок нічних атак є руйнування. Масштаби уточнюються.

В інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо, ворожих обстрілів не зафіксовано.