Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, через атаку дронів тривога в області тривала близько 5 годин. Російські окупанти скерували їх на об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини.
Зокрема у Криворізькому районі окупанти скерували БПЛА на енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів, на який націлились росіяни, вже був уражений раніше.
“На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне – люди не постраждали”, – повідомив Лукашук.
Окрім цього, дрони були скеровані також на Нікопольський район, де внаслідок влучання одного з них виникла пожежа об’єкті енергетичної інфраструктури.
“Вогонь вже приборкали рятувальники. На щастя, минулося без жертв”, – додав очільник ДОР.
Він також зазначив, що внаслідок нічних атак є руйнування. Масштаби уточнюються.
В інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо, ворожих обстрілів не зафіксовано.
- Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.