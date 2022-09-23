Сьогодні, 23 вересня, російські загарбники атакували Одесу з моря дронами-камікадзе.

Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на ОК “Південь”.

У повідомленні зазначається, що Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби.

Внаслідок нападу загинула одна цивільна особа. Натомість один Shahed-136 був збитий над морем силами протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що за минулу добу Повітряні сили Збройних сил України ліквідували 7 безпілотників, серед яких – чотири безпілотники-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

У повідомленні зазначається, що за добу 22 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують як “Герань-2”.

Крім того, авіація Повітряних сил здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 “HARM”. Уражено до 10 позицій ППО противника.