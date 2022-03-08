Окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши "зелені коридори" в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.

Про це повідомляють Міноборони та народний депутат Михайло Ананченко.

Мешканців Маріуполя планували евакуювати по єдиному маршруту. Українська сторона для цього розчистила дороги від мін, зняла інженерні загородження тощо. Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Терористи стали вести обстріли в напрямку “зеленого коридору”.

“Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!” — зазначили у Міноборони.

У Сумах сталася аналогічна ситуація, проте там навіть чули звуки танків. Гуманітарну допомогу зможуть продовжити виключно після припинення стрільби. Наразі колона поступово починає рух, бо атака ворога не спостерігається.