Про це повідомляють Міноборони та народний депутат Михайло Ананченко.
Мешканців Маріуполя планували евакуювати по єдиному маршруту. Українська сторона для цього розчистила дороги від мін, зняла інженерні загородження тощо. Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Терористи стали вести обстріли в напрямку “зеленого коридору”.
“Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!” — зазначили у Міноборони.
У Сумах сталася аналогічна ситуація, проте там навіть чули звуки танків. Гуманітарну допомогу зможуть продовжити виключно після припинення стрільби. Наразі колона поступово починає рух, бо атака ворога не спостерігається.
- Нагадаємо, до цього директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Домінік Стіллхарт зазначив, що евакуаційний шлях з Маріуполя було заміновано.
- Також мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.
- Протягом минулого дня окупанти здійснювали перегрупування. Ворог разом із так званими кадирівцями та вагнерівцями готується до штурму Києва.
- Також за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 06:00 8 березня, російські загарбники продовжують наступальну операцію, проте темп просування ворожого війська значно знизився.
- Російські окупанти нанесли черговий авіаудар по мирному населенню України. Унаслідок авіанальоту на місто Суми загинуло щонайменше 9 людей, серед яких двоє – діти.