Окупаційні війська РФ завдали авіаційного удару по житлових кварталах Краматорська, Донецька область. На Луганщині через обстріли місцеві жителі залишилися без газопостачання.

Про це зокрема повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

По Краматорську ворог випустив з літака ракету. Удар здійснили по спальних районах та приватному сектору. Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав.

“Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас – поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було”, – звернувся до містян мер.

Тим часом у Луганській області окупанти обстріляли останню газорозподільну станцію. Внаслідок цього повністю припинено централізоване газопостачання.

Минулого дня газом були забезпечені 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах. Залишків палива в магістральних трубах вистачило б на півтора місяця. За словами голови військової обласної адміністрації Сергія Гайдая, тепер газопостання немає зовсім.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждав працівник, який регулював автоматику на станції. Область залишається повністю без світло- та водопостачання. Для потреб населення воду розвозять рятувальники.