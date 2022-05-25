Про це зокрема повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
По Краматорську ворог випустив з літака ракету. Удар здійснили по спальних районах та приватному сектору. Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав.
“Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас – поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було”, – звернувся до містян мер.
Тим часом у Луганській області окупанти обстріляли останню газорозподільну станцію. Внаслідок цього повністю припинено централізоване газопостачання.
Минулого дня газом були забезпечені 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах. Залишків палива в магістральних трубах вистачило б на півтора місяця. За словами голови військової обласної адміністрації Сергія Гайдая, тепер газопостання немає зовсім.
Внаслідок ворожих обстрілів постраждав працівник, який регулював автоматику на станції. Область залишається повністю без світло- та водопостачання. Для потреб населення воду розвозять рятувальники.
- Нагадаємо, зранку, 25 травня, російські армійці випустили декілька ракет по місту Запоріжжя. Є влучання. Внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина.
- У ніч на 25 травня російські армійці здійснили ракетний обстріл Краснопілля (Сумська область).
- Майже всю ніч на 25 травня у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога. Під ранок російські окупанти завдали по області ракетного удару.