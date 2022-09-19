Про це повідомили “Схеми”.
Окупанти збудували декілька невеликих переправ та спробували відновити міст. Раніше його було пошкоджено ударами Збройних сил України.
17 вересня у Генштабі звітували, що всі мости через Дніпро у Херсонській області виведено з ладу. Тому російські військові готують шляхи відступу.
У районі Каховської ГЕС для будівництва переправи вони затопили дев’ять вагонів. На знімку від 16 вересня видно це місце.
18 вересня з’явився насип біля мосту, де затопили вагони. Поки що невідомо, що це за суміш.
- Росія зіштовхується з усе більшими проблемами при відстоюванні окупованих територій Херсонської області. Ймовірно, Збройні сили України зможуть відвоювати значну частину, якщо не всю, Херсонської області найближчими тижнями.
- На тимчасово окупованих територіях України російські військові обіцяють пенсіонерам “високий рівень життя”. У такий спосіб літніх людей заохочують до зміни паспорта і громадянства.
- У тимчасово окупованому Херсоні ввечері 17 вересня відбулися вибухи та стрілянина. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що російські військові влаштували провокацію.