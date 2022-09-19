Про це повідомили “Схеми”.

Окупанти збудували декілька невеликих переправ та спробували відновити міст. Раніше його було пошкоджено ударами Збройних сил України.

17 вересня у Генштабі звітували, що всі мости через Дніпро у Херсонській області виведено з ладу. Тому російські військові готують шляхи відступу.

У районі Каховської ГЕС для будівництва переправи вони затопили дев’ять вагонів. На знімку від 16 вересня видно це місце.