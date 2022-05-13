Росія примусово депортувала понад 210 тисяч українських дітей з початку повномасштабної агресії 24 лютого.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на уповноважену Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову.

Під час телемарафону #UAразом Денісова заявила, що з початку вторгнення окупанти примусово депортували з України 210 тисяч дітей. Омбудсменка зауважила, що Москва має на меті зробити їх громадянами Росії.

Денісова також повідомила, що згадана кількість дітей входить до 1,2 мільйона українців, яких загарбники примусово депортували.

“Коли наших дітей вивозять, руйнують національну ідентичність, позбавляють нашу країну майбутнього. Вони там російською мовою вчать наших дітей історії, яку Путін розповів усім”, — зазначила Денісова.