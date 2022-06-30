Служба безпеки України перехопила розмову, де окупанти обговорюють як можна втекти з війни. Серед варіантів — заплатити 20 тисяч доларів для "демобілізації".

Про це повідомила СБУ.

Під час розмови батько, якого мобілізували у так званій “ДНР”, спілкується з сином. Він намагається вийти на людей, які хочуть його “демобілізувати”. Чоловік сказав, що для цього йому не шкода продати автомобіль.

У відповідь син його запевняє, що коштів за неї не вистачить. Вже за “демобілізацію” беруть по 20 тисяч доларів, а не по дві, як думав батько.

“Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабаря – прим.). Коротше, демобілізація коштує 20 тисяч доларів”, — йдеться у повідомлені.

Співробітники СБУ припустили, що окупанти виставлять різні розцінки. У тих, хто хоче відкупитися на місці запрошують по дві тисячі доларів, а вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче. Служба безпеки нагадала окупантам, що по гарячій телефонній лінії 2402 якою можна здатися в полон безоплатно.