Про це повідомила СБУ.
Під час розмови батько, якого мобілізували у так званій “ДНР”, спілкується з сином. Він намагається вийти на людей, які хочуть його “демобілізувати”. Чоловік сказав, що для цього йому не шкода продати автомобіль.
У відповідь син його запевняє, що коштів за неї не вистачить. Вже за “демобілізацію” беруть по 20 тисяч доларів, а не по дві, як думав батько.
“Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабаря – прим.). Коротше, демобілізація коштує 20 тисяч доларів”, — йдеться у повідомлені.
Співробітники СБУ припустили, що окупанти виставлять різні розцінки. У тих, хто хоче відкупитися на місці запрошують по дві тисячі доларів, а вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче. Служба безпеки нагадала окупантам, що по гарячій телефонній лінії 2402 якою можна здатися в полон безоплатно.
- Нагадаємо, до українського полону потрапив російський моряк, якого було залучено до рятувальної операції на флагмані Чорноморського флоту РФ “Москва”. Окупант після невдалого порятунку крейсера вирішив оперативно перекваліфікуватися в піхоту на Донецькому напрямку.
- За ініціативи СБУ в Україні арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій.