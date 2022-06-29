Росіяни, які тимчасово окупували Запорізьку атомну електростанцію, готують серйозну провокацію на ЗАЕС. Окупанти хочуть звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Про це повідомили у Державному підприємстві НАЕК “Енергоатом”.

Щоб здійснити задумане, росіяни затримали декількох співробітників ЗАЕС і тортурами вимагають від них оговорити себе та заявити, що нібито ще у березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів ЗАЕС вони (співробітники ЗАЕС) скинули якусь зброю.

Під цим приводом окупанти хочуть осушити охолоджувальні басейни, щоб перевірити їх чаші, та зупинити насоси, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

Якщо задумане російськими загарбниками вдасться, системи безпеки Запорізької АЕС – найбільшої атомної станції Європи – залишаться без охолодження, що є серйозним порушенням та загрозою ядерній безпеці.

До того ж, наголосили в “Енергоатомі”, проводити такі роботи у спеку недоцільно через ризики перегріву та відмови обладнання.

Однак найважливішим є питання контролю дій окупантів, адже під час такої “перевірки” вони можуть накидати у бетонні чаші будь-яку зброю – вибухівку, снаряди тощо.

“А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих “фактів”. Та ще й картинку для пропагандистських росЗМІ зробити – як росіяни про безпеку станції піклуються, а український персонал її порушує”, – зауважили у “Енергоатомі”.

У держпідприємстві резюмували, що будь-яка зброя на території ЗАЕС – це зброя росіян, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз світові новою катастрофою.