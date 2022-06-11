Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними відомства, загарбники зосереджують основні зусилля на підготовці своїх військ до наступу на Слов’янському напрямку.
Зокрема, російські армійці ведуть штурмові дії на напрямку Пасіка-Богородичне. Мають успіх та намагаються закріпити позиції на північно-західній околоці Богородичного.
Окрім цього, окупанти здійснюють перегрупування військ на Лиманському напрямку та поповнюють запаси боєзапасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на міста Слов’янськ та Сіверськ.
- Нагадаємо, станом на початок 108-ої доби повномасштабного російського вторгнення, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, де ворог не припиняє наступ. На інших тимчасово зайнятих територіях загарбники зосереджені на утриманні окупованих населених пунктів.
- Також за даними оперативного командування “Південь”, російські окупанти націлили на Україну 40 крилатих ракет.