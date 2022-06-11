Російські загарбники активно готуються до наступу на місто Слов'янськ у Донецькій області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними відомства, загарбники зосереджують основні зусилля на підготовці своїх військ до наступу на Слов’янському напрямку.

Зокрема, російські армійці ведуть штурмові дії на напрямку Пасіка-Богородичне. Мають успіх та намагаються закріпити позиції на північно-західній околоці Богородичного.

Окрім цього, окупанти здійснюють перегрупування військ на Лиманському напрямку та поповнюють запаси боєзапасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на міста Слов’янськ та Сіверськ.