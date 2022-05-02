Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Противник намагався покращити тактичне положення на Попаснянському напрямку. Протягом минулого дня в регіоні відбили десять атак ворога. Вдалося знищити два танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки.

“Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів”, – додав очільник області.

За минулий тиждень окупанти здійснили 63 ворожих атаки. З ладу вивели 45 танків та 43 артилерійські системи. Вдалося ліквідувати 149 одиниць бойової броньованої техніки, шість бойових спеціальних машин та три одиниці спеціальної інженерної техніки. Також було знищено 68 одиниць автомобільної техніки, серед яких вісім паливозаправників та чотири зенітні установки ворога

Підрозділи протиповітряної оборони збили шість літаків. До того ж вивели з ладу 32 безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети.